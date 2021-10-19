Відома шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська вирушила в Париж і показала, як відпочиває під сонцем в червоному купальнику.
Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проєкті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу шеф-кухар поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Мартиновська розпласталася під сонцем на одному пляжів біля Парижа, Франція. Вона показує свою підтягнуту фігуру в шикарному червоному купальнику.
"Масло в круасані", - прокоментувала Мартиновська.
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Також суддя "Майстер Шеф" поділилася порадою для тих, хто збирається відвідати Париж.
"До речі, якщо збираєтеся до Франції - Тут скрізь у закладах просять сертифікат вакцинації", - розповіла Ольга Мартиновська.
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