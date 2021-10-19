Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", все ще не вибрала коханого і переможця проекту, проте поклонноки вже будують теорії щодо її головного фаворита на зйомках.

Злата Огневич звикла показувати в Instagram багато різних фото з ефірів шоу» Холостячка", щоб підігріти інтерес до майбутніх випусків. Причому явного конкретного фаворита на зйомках співачка не вибирає.

Однак, шанувальники все частіше помічають, що один з чоловіків все ж виділяється під час побачень:

"Мені здається що Рома дуже підходить Златі, як вважаєте ? Він дійде до фіналу?» - сказано в підписі до кадру.

У мережі також відповіли на ідею про можливу пару:

"Так, Рома Свечкоренко дійде до фіналу😂 😂; звичайно, що підходить, єдиний, хто підходить!!!; Роман буде обранцем Злати; звичайно підходить, це мій фаворит з першого ефіру; красива пара; вони підходять один одному; але до фіналу не дійде((; так підходить❤️; він гідний кандидат❤️; Рома і Злата, просто супер пара, якщо Злата його вибере, то з ним буде щаслива».

Зазначимо, у минулому випуску шоу" Холостячка " покинув керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. Тепер глядачі будують здогади, кого Злата Огневич вижене з проекту наступним.

На фан-сторінці в Instagram, присвяченій реаліті шоу" Холостячка " опублікували фотоколаж, на якому є головна героїня Злата Огневич і учасник шоу Влад Ясько.

"Як думаєте, Владислав і Злата підходять один одному?",- йдеться у підписі до колажу.

Нагадавши, "Холостячка" Огневич потрапила в незручну ситуацію через вчинок залицяльника: "це було дуже несподівано!".

Як повідомляла Politeka, Огневич в розкішному образі показала, кого вважає найкращим на "Холостячці": кадри.

Також Politeka писала, що Хто підходить " Холостячці "Златі Огневич, в мережі розгорілася суперечка:"гармонійна пара вийде".