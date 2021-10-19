Надя Дорофєєва, яка є дружиною Володимира Дантеса, показала незвичайний образ для походу на ефір одного з українських радіо.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала дуже популярною, будучи солісткою"Время и Стекло". Але група припинила своє існування, після чого артистка почала сольну кар'єру. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Надя була в жакеті і без штанів. Дорофєєва одягла колготки, в яких і позувала перед фотографом. Як виявилося, зірка прийшла презентувати нову пісню.

"Презентувала наречену на русском радио", - написала Надя.

На другому відео Надя вже змілілася, будучи поруч з Оленою Пановою і Юрієм Рихликом, ведучими радіостанції. Всі троє веселилися і танцювали, поки їх знімали.

"А так пройшло на наше радіо", - написала Дорофєєва під другим сторіс.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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