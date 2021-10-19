Співачка показала, як проводить час з дитиною

Українська співачка Оля Цибульська, суддя шоу "Співають всі", приховує свого чоловіка, але часто публікує фото зі своїм сином Нестором, викликаючи все нові чутки про таємницю його батьківства.

Популярна артистка вже багато років будує стосунки з чоловіком, ім'я та обличчя якого приховує, передає Politeka.net. За словами співачки, її чоловікові нецікава публічне життя.

Через те, що артистка не показує свого чоловіка, в мережі стали з'являтися чутки, що у неї роман зі співаком Дзідзьо (Михайлом Хомою). З ним Цибульська часто з'являлася на публіці.

Примітно, що часто Цибульська публікує фото і відео зі своїм сином Нестором. Підписники несподівано відзначають велику схожість хлопчика і Дзідзьо.

У новому пості Instagram Цибульська показала, що проводить відпочинок з сином.

"А з ким у тебе ідеальний відпочинок? ⠀

Нестор для мене - велике щастя і найбільший виклик. Не вірила довго, що така кар'єристка, як я, може відчути більше щастя від чогось крім особистих егоїстичних амбіцій", - написала співачка.

"Копія Дзідзьо)))", "з дітьми обов'язково, але після хоча б на 3 дні я, їду на море сама, без чоловіка, дітей, батьків, просто сама мама теж повинна бути в ресурсі весь наступний навчальний рік😅 🥰", "кошенята", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Цибульська несподівано показала сина і чоловіка, якого від усіх приховує

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