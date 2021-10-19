Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін, у якого нещодавно народився син, дав пораду українцям.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є відомим ведучим на радіо. Також він прославився як головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк", де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Дашею квітковою. Нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Микита Добринін сидить на тлі Ейфелевої вежі в Парижі і дивиться в далечінь. Під фото він вирішив поділитися порадою, як зрозуміти, що в житті все йде не так, як потрібно.

"Як зрозуміти, що твоє життя повернула не туди?



Такий поворот може бути різким, майже одномоментним, коли людина робить дійсно велику помилку.

Буває і по-іншому, коли відбувається безліч легких Коригувань курсу. Однак при погляді з боку, на видаленні в кілька років, сума таких коригувань виявляється не менш вражаючою, ніж один навіть самий крутий поворот.



Головна небезпека полягає в непомітності: твоє життя не руйнується відразу, ніяких катастроф не відбувається, але щось або майже все не так, як хотілося. Не так, як мріялося колись😒



У гонитві за своїми хотілками або бажаннями, може бути мріями, людина часто не помічає, як сам же відкладає їх на потім. Враховуючи контекст, поняття "потім" найчастіше означає "Ніколи". Це "ніколи" досягається різними шляхами, з часом щось стає просто нецікаво, а щось просто не настільки бажане 🙌 🏽



Напевно, таке існування можна виправдати якимись вищими цілями, але ж ти і школу в Африці не будуєш, не ведеш гуманітарні програми і не захищаєш австралійських черепах.

Але ти не виправдовуй, а задумайся зараз", - дав пораду Микита Добринін.

Шанувальники залишили коментарі: "Сильно", "Такі правильні і потрібні слова", "Згодна на 100% дуже мудрий піст 🔥 захоплююся вашою сім'єю".

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