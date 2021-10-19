Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, з'явився в товаристві Лесі Нікітюк, яка одягла розкішну міні-сукню, вразивши образом.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним вітчизняним ведучим і виконавцем. Зірка вже більше 10 років разом з Надею Дорофєєвою. Володимир брав творчу паузу в кар'єрі співака, але в 2019 знову повернувся на сцену. Не забуває Дантес і про Instagram, де активно веде свій блог.

На новому фото Володимир був поруч з Лесею Нікітюк. Дантес одягнув смокінг і білу сорочку. Поруч стояла Леся, яка цього разу одягла стильну рожеву міні-сукню. Як можна зрозуміти, парочка були ведучими на якомусь заході.

"Леся, дорога, з днем народження!!!!!!! Ти дуже класна, бажаю тобі поруч адекватного і люблячої людини. Я так боявся, що ми не спрацьовуємо. Але виявилося, що ми відмінно підходимо один одному", - написав Володимир.

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