Відома 52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно приступила до зйомок нового фільму, знову зніметься разом зі своїм колегою Малумою.

Популярна виконавиця показує в Instagram багато сміливих і зухвалих образів, які підкреслюють її привабливість. При цьому Дженніфер подобається хвалитися не тільки фігурою.

Нещодавно шанувальники згадали, що поки Дженніфер зайнята підготовкою до зйомок нового фільму, скоро повинна вийти нова робота Лопес спільно з Малумою, що стане черговою композицією, створеною разом.

Пара артистів також встигла не раз влаштувати зйомку і здивувати нарядами. У мережі реагують бурхливо, адже Лопес акцентує увагу і знає, як подати себе:

"Не можу дочекатися фільму з цими двома; Мій король і моя королева🔥 😍; амазонка, але не звичайна жінка❤; красиво🇵 🇷; Дженніфер, як завжди, бездоганна; дуже красива; вже насолоджуюся; що стосується краси і чуттєвості, то ви нагорі» - пишуть в мережі.

Раніше на одній з фан-сторінок Дженніфер Лопес в Instagram з'явилося нове фото. Актриса вийшла на червону доріжку в шикарному вбранні. На ній яскравий кораловий топ і довга спідниця з величезним розрізом, який відкриває вид на її бездоганні ноги. Свій образ вона доповнила такого ж кольору туфлями на підборах.

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