Західна красуня-модель Тіна Кунаки, нова молода дружина актора Венсана Касселя, показала незвичайний образ, надівши сорочку і широкі штани.

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі стала популярною західною моделлю. Зірка кілька років тому вийшла заміж за легендарного французького актора Венсана Касселя, який до цього був одружений на Моніці Беллуччі. Тіна після цього народила дочку, яку назвали Амазоні, і вже повернулася до професійних зйомок. Не забуває Кунакі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Тіна була в штанях і сорочці, яку розстебнула. Кунакі сиділа на барному стільці, демонструючи свою красу.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Богиня", "Чарівна", "моя краса любові", "абсолютно приголомшливо", "приголомшливо чудово", "така королева", "Вау, продовжуй сяяти", "неймовірно красива модель, супер, продовжуй".

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