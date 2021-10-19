Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свою маму, яка готувалася до зйомок із зірковим сином, порадувавши фанатів.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським ресторатором колумбійського походження. Зірка також знімається в шоу "Майстер Шеф", а ще активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядає мама. У кадрі зірка знімав себе на телефон, показавши стильну зачіску.
"Наш з мамою день почався дуже рано", - написав Ектор.
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"Тепер моя мама знає, як проходить Мій кожен день", - підписав кадри з мамою Хіменес-Браво.
Як виявилося у Ектора і його мами спільна зйомка. Тому Хіменес-Браво з мамою відвідав салон, де її підготували до роботи в кадрі.
"Мама до зйомки готова", - написав ресторатор в останньому сторіс.
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