Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав свою маму, яка готувалася до зйомок із зірковим сином, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним українським ресторатором колумбійського походження. Зірка також знімається в шоу "Майстер Шеф", а ще активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядає мама. У кадрі зірка знімав себе на телефон, показавши стильну зачіску.

"Наш з мамою день почався дуже рано", - написав Ектор.

"Тепер моя мама знає, як проходить Мій кожен день", - підписав кадри з мамою Хіменес-Браво.

Як виявилося у Ектора і його мами спільна зйомка. Тому Хіменес-Браво з мамою відвідав салон, де її підготували до роботи в кадрі.

"Мама до зйомки готова", - написав ресторатор в останньому сторіс.

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