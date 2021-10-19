Колишній чоловік відомої співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк) Мурат Налчаджиоглу вирішив показати, де тепер працює після розлучення зі співачкою і як проводить час з колегами під час зустрічі.

Навколо відносин Мурата і співачки Ані Лорак було багато чуток, в тому числі і плітки про те, як пара знову зійшлася і має намір більше не приховувати відносин. Однак жодного разу ні чоловік, ні артистка не коментували всі висловлювання.

Пізніше виявилося, що Мурат живе далі і навіть зробив пропозицію своїй дівчині, з якою весь цей час зустрічався.

"4 years Farmasi Ukraine 🇺 🇦" - коротко написав Мурат під пам'ятним відео з колегами. Шанувальники і товариші Мурата вирішили підтримати його:

"Ось тому я з Фармасі... В першу чергу підкупило ставлення до людей😊 Мало хто з керівництва вітає своїх співробітників особисто; спасибі людям, які оперативно збирають наші замовлення 😍; спасибі величезне співробітникам за їх працю!!!Скільки років співпрацюю, жодного разу не було проблем із замовленнями!; А ви молодець, позитивчик; вітаю. Тільки працівники не радісні якісь)))"»

Нагадаємо, раніше в Instagram-блозі про зірок шоу-бізнесу опублікували нове фото. На колажі кілька знімків. Зліва Ані Лорак зі своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу і донькою. А праворуч його нова наречена.

"Колишній чоловік Ані Лорак, зробив пропозицію своїй новій коханій. 43-річний Мурат Налчаджіоглу і його 26-річна кохана Лілія скоро зіграють пишне весілля. Правда, поки ніякими подробицями майбутнього торжества Лілія не ділилася, обмежившись лише загадковими смайликами в підписі до знімка", - повідомили на акаунті.

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