Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), родом з України, звернулася до шанувальників з питанням, яке не могло залишити їх байдужими, при цьому вона з'явилася в красивому образі.
Відома виконавиця з самого дитинства займається розвитком кар'єри, передає Politeka.net. Зараз у неї мільйони фанатів, яких вона намагається здивувати і порадувати.
Артистка активно веде Instagram, в якому у неї сім мільйонів підписників. У своєму акаунті зірка часто розповідає, що нового готує.
Так, зірка опублікувала новий пост, в якому пройшлася по вулиці в чорних лосинах і довгому чорному пальті. Завершили образ великі окуляри від сонця.
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"Під гіпнозом йду до нього, в поцілунках його тону…
Чекаєте прем'єру?",- заінтригувала підписом Ані Лорак.
Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Рядок з нової пісні💥 😍 дуже чекаємо!!!", "Відчуваю, це буде дуже красиво! 😍шалено чекаємо! ❤ ️ ", "Кароліна, ми з нетерпінням чекаємо! 🙏 🏻 ❤ ️ чи порадуєте нас хітами та відеороботами? 😍", " Які проникливі слова 🔥 шалено чекаємо ❤️❤️❤️", " Альбом ще не вийшов, але мені вже подобаються всі пісні в ньому😍", "Тааааак ждем чекаємо діва🥰 яка ви красива 😍А рядки говорять, про те що ви щаслива".
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