Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася в мережі яскравими кадрами зі своєї вечірки з приводу дня народження.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк днями відзначила день народження - зірці виповнилося 34 роки. І якщо вранці красуня виклала в своєму Instagram милу фотосесію з кульками і тортом, то до вечора градус веселощів сильно зріс. У своїх сторіс вона показала кадри з галасливої вечірки, яку з приводу свята влаштувала в одному з елітних київських клубів.

На кадрах, які показала Леся можна побачити, як проходило її свято. Судячи з усього, вечірка була людною, веселою і хмільною, сама телезірка не упускала з рук келих з шампанським.

Для святкування дня народження Никитюк одягла вузький сріблястий комбінезон, який підкреслив струнку фігуру і довгі ноги. А Свій образ доповнила блискучою і пишною накидкою-конфетті.

Схоже, на вечірці звучали улюблені хіти Лесі Іванівни, яким вона завзято підспівувала. Так, в репертуарі вечора була російська попса - група "Руки верх" з піснею "18 мені вже", Софія Ротару з "Хуторянкою", Вєрка Сердючка та інші.

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