Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно була визнана народною артисткою України, розповіла про важливу подію.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. На даний момент Тіна Кароль є народною артисткою України.

Так, цього разу артистка поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Співачка розповіла про те, що незабаром у неї виходить новий альбом під назвою "Двойной рай".

"Цей день настав! Я відкриваю для тебе двері в "Двойной рай" і запрошую розчинитися в музиці для любові, вже з 29 жовтня.

А поки, чекаю тебе в моєму Tik Tok, щоб почути шматочок прем'єри. Пропоную тобі підтримати #подвойнойрай і взяти участь в challenge", - розповіла Тіна Кароль.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ну нарешті! Тіна-любителька попсувати нерви", "У мене вже мурашки", "В передчутті прекрасного", "Це щастя!", "Чекаємо!!! Ось це справжнє Доброго ранку".

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