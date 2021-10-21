Закохана суддя "Майстер Шеф" Мартиновська поділилася почуттями і романтичними фото: "Тримайте мене"

Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася в мережі яскравими знімками з Парижа і зізналася, що знову закохалася.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка і кулінар Ольга Мартиновська, яка є суддею шоу "Майстер Шеф", поділилася в Instagram кадрами з Парижа. За словами красуні, вона знову закохалася в це романтичне місто.

У сторіс Ольга виклала фото і відео своїх пригод у французькій столиці. Так, на одному з кадрів її можна побачити за столиком в затишному кафе, а на іншому вона позує на тлі величної Ейфелевої вежі. Також, судячи з відео, телезірка відвідала книжкову крамницю, в якій ледь утримувалася, щоб не скупити все. "Тримайте мене", - підписала сторіс Мартиновська.

Відзначимо, що раніше Ольга публікувала в мережі пікантний кадр в купальнику, на якому показала, як загоряє на одному з французьких пляжів. При цьому в підписі до фото кулінар розповіла, що не змогла знайти поблизу гарний заклад, щоб поїсти.

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