Відома артистка і екс-учасниця групи "Неанегли" Слава Камінська показала кадр, де популярна телеведуча Леся Нікітюк у весільній сукні та фаті.

Українська виконавця Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артистка поділилася новою сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Слава Камінська ловить букет у весільній сукні, а біля неї також стоїть у весільному вбранні і фаті популярна телеведуча Леся Нікітюк. Варто відзначити, що цей кадр зроблений під час програми "Хто зверху?", яку Нікітюк веде разом з Сергієм Притулою.

"Леся Нікітюк, Хеппі бьоздей, ідеальна наречена! Зустрінеться ж комусь таке щастя", - привітала телеведучу Слава Камінська.

Нагадаємо, що у Лесі Нікітюк був день народження 19 жовтня. Їй виповнилося 34 роки.

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