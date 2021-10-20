Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", вразила ідеальною фігурою через 2 місяці після пологів.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина-Данила.
Так, цього разу телеведуча поділилася серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона представила вбрання з колекції одягу, яку Катя Осадча розробила з відомим українським дизайнером Андре Таном. Варто відзначити, що у телеведучої ідеальна фігура через всього 2 місяці після пологів.
"Дякую за вашу реакцію на нашу з @andre_tan_official нову колаборації, ви просили подробиць. Розповім все по порядку.
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Як і в літній капсулі, мені було важливо, щоб це були речі не на один сезон. Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Це поєднання спортивних елементів і вишуканих матеріалів, баланс між модою і комфортом.
Окремо хочеться сказати про авторський принт колекції: на сукнях і светрах розцвіли мальви і волошки з картин Тетяни Яблонської і Марії Примаченко. Колекція #AndreTanXКатяОсадча буде представлена вже скоро",- розповіла Катя Осадча.
Відома телеведуча Лілія Ребрик і хореограф Ілона Гвоздьова не стримали захоплення і залишили для Каті Осадчої приємні слова в коментарях: "Розкішна", "Краса неймовірна. Мої улюблені кольори".
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