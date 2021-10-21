У мережі показали кумедний ролик, в якому Дан Балан воркує з Тіною Кароль, при цьому Надя Дорофєєва розвеселилася від цих загравань.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Тіні Кароль опублікували кумедне відео з часів зйомок "Голосу країни", на якому Дан Балан заграє зі співачкою.

На відео видно всіх членів журі вокального шоу, в ньому Молдавський артист Дан Балан пропонує Тіні Кароль присісти з ним в тренерське крісло. Тіна, бентежачись, сідає, запитуючи, чи поміститися вони.

"Давай, сідай сюди. Я ж спеціально схуд для цього. Звичайно. Для того, щоб тут був тандем нормальний, сиділи нормально", - фліртує Балан з Кароль. А вона і не проти, теж кокетує з ним.

Всю цю сцену спостерігатиме Надя Дорофєєва, яка сиділа у своєму тренерському кріслі, і яку показали крупним планом. Видно, що співачку дуже повеселили загравання Дана і Тіни, вона тихенько сміючись з цієї сцени.

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