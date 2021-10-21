Популярний шеф-кухар, ресторатор, і головний суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво на кухні показав свою напарницю.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проекту.

Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він стоїть у білому кітелі на кухні разом зі знімальною командою. Поки шеф-кухар не розкриває, що йдуть за зйомки. Однак на одному з кадрів з'являється його мама - Археніс Браво. А на локації стоїть новорічна ялинка, тому можна припустити, що Ектор Хіменес-Браво готує сюрприз для своїх шанувальників до свят.

"Цілий день ми з мамою на зйомках", - зізнався шеф-кухар.

"Тільки подивіться, в кадрі 2 людини, але яка велика команда залишається за кадром", - прокоментував Ектор Хіменес-Браво.

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