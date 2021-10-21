Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала новою ведучою тревел-програми "Орел і решка", поділилася наболілим.
24-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у своєму Instagram, на яких постала в аеропорту, передає Politeka.net.
Побувавши зі знімальною команою в Сицилії (судячи з попередніх "сторіз"), Мішель вирушила подорожувати світом далі - і не без труднощів. Співачка поскаржилася фанатам:
"Крім того, що ми летіли весь день-три літаки-це, звичайно, кошмарно - ми чекаємо вже сорок хвилин наші валізи!", - навіть гарчала, а не говорила Мішель.
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Зірка при цьому була в теплому одязі і захисній масці. Поруч з нею засвітився її колега, ведучий Кирило Макашов.
До цього Андраде розповідала, що їй доводиться відчувати в якості ведучої "Орла і решки":
"На зйомках ми дуже багато спілкуємося з людьми. Задаємо їм різні питання - іноді незручні, які ніколи в житті не поставили б просто так. Вони потрібні, щоб розкрити людину, дізнатися більше про неї... Хтось хоче з нами спілкуватися, хтось - ні. Після 10-ї відмови я вже перестала звертати на це увагу: просто йду і роблю свою справу".
Нагадаємо, Мішель Андраде з "Орла і решки", засвітивши свою романтичну вечерю і спальню, зізналася в бажаннях.
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде з "Орла і решки" приголомшила екстремальною їздою на машині.
Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде здивувала кадрами з діточками.