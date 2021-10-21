"Це що таке?"

Екс-учасниця групи "Время и Стекло" і відома співачка Надя Дорофєєва показала, чим радує на кухні її чоловік Володимир Дантес.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.

Так, на цей раз Надя Дорофєєва опублікувала нове відео у себе в сторіз в Instagram. На кадрах вона заходить на кухню і знімає стоїть біля плити Володимира Дантеса. Пізніше вона показує, що він готує для неї.

"Що мчить таке? Що це таке? Ты видел времечко?",- запитала співачка у свого чоловіка.

Чоловік Дорофєєвої готував пасту з грибами, як відомо, артистка підтримує здоровий спосіб життя і активно стежить за своєю фігурою.

"Та це на завтра", - відповів Володимир Дантес.

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