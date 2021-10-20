Переможниця 11-го сезону шоу» Холостяк " Анна Богдан разом з коханим Михайлом Заливако, з яким пару днів тому відправлялася на екскурсію, показала, як виглядає вдома під час хвороби.

Анна Богдан разом з Михайлом не так давно повернулися з відпочинку, після чого через пару днів вирушили на екскурсію в Чорнобиль. А нещодавно вона розповіла, що захворіла разом з коханим і тепер вони змушені сидіти вдома і разом лікуватися.

Тепер Михайло з Анна вирішили провести час вдома, тому попросили у шанувальників поради, як провести цей час з користю для себе. Також пара показала, як відпочиває на дивані і ніжиться в обіймах один одного.

З синіми патчами на очах Анна і Михайло показали, як виглядають без всяких фільтрів: «коли ховаємо побої» - віджартувався Заливако, написавши в Сторісі.

Незважаючи на множинну критику і обговорень поведінки пари, вони залишилися разом і не стали реагувати на потік негативу. Більш того, Анна навіть почала активно вести соціальну мережу і стала розповідати про себе.

Раніше Анна показала, як проводить вихідний з Михайлом на прогулянці і насолоджується осіннім містом.

"Я пам'ятаю, як Міша Аню часто називав красивою, дуже виділяв зовні, тепер все зійшлося, вони разом)) просто вона була спочатку йому цікавіше інших; Перефотошопили; нарешті то не в поцілунку👏», - відразу відреагували в мережі.

Раніше Politeka писала, що "Холостяк" Заливако трепетно звернувся до чоловіка, який допоміг йому знайти Анну Богдан: "Круто, що ти...".

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" Богдан показала свою копію: "ось тут...".

A ще Politeka повідомляла, що Анна Богдан з " Холостяка "в ажурній сукні розкрила секрет привабливості:"вас будуть любити інші".