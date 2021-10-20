20 жовтня річниця загибелі зірки "Дизель шоу" актриси й коміка Марини Поплавської, яка розбилася в ДТП три роки тому.
Марина Францівна була невід'ємною частиною програми. Її загибель стала справжнім ударом не тільки для всього колективу "Дизель шоу", але й всіх українців. Публіка полюбила Поплавську ще до її приходу на ТБ, коли вона брала участь у КВК в команді «Дівчата з Житомира».
Про те, якою талановитою і неординарною була Марина Францівна, згадують в "сторіз" на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram, передає Politeka.net.
"3 роки! З роки, як немає королеви гумору. Хоча ні, вона є і буде в наших серцях"; "3 роки, як її немає з нами((( Геніальна, смішна, харизматична актриса "Дизель шоу", королева гумору Марина Францівна Поплавська. Вічна пам'ять!", - оплакують втрату українці.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Автобус з людьми перетворився на смолоскип після двох вибухів: очевидці публікують кадри з місця
Трагедія з братом покійного мера Кривого Рогу: поліція і сусіди розкрили невідомі деталі
Зірка "Дизель шоу" Писаренко розгнівав кадром з російською заміною Вєрці Сердючці: "Данилко геній, а це..."
Нещастя наздогнало зірку "Моя улюблена Страшко" Артура Логая, актор потрапив до лікарні: кадри
Нагадаємо, Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року в ДТП на трасі Київ-Чоп. Тоді водій гастрольного автобуса "Дизель шоу" не впорався з керуванням і влетів у вантажівку. Поплавська, що сиділа поруч з водійським кріслом, загинула на місці, інші артисти Єгор Крутоголов і Євген Сморигін отримали травми. Водій автобуса, що летів зі швидкістю 100 км/год, визнав на суді свою провину.
Нагадаємо, "Дизель шоу" показали несподіваний номер із загиблою актрисою Мариною Поплавською: "як вона грала"
Як повідомляла Politeka, трагедія в "Дизель шоу", біль втрати не вгамувати: "Дев'яте березня тепер назавжди день печалі і пам'яті"
Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу"поділилася спогадом і фото із загиблою Поплавською:" Мариночка..."