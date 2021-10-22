Відома співачка Ірина Білик в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла про те, в яку школу збирається відправити маленького сина Табріза.

Як повідомляє Politeka.net, 51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з п'ятим чоловіком Асланом Ахмадовим, в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, в яку школу збирається віддавати підростаючого сина Табріза. Так, за словами артистки, вона навчатиме сина в школі за системою Монтессорі.

"Це буде школа за порадами Монтессорі. Мені цікаво, якою буде людина після такої школи, де вчать не тільки плюс, мінус, а вчать життя. як помити посуд, мені це подобається, там щось випрати, всі розповідають, що буде потрібно маленьким дітям потім у дорослому житті", - розповіла Білик.

Співачка також відповіла на питання Осадчої про можливе народження дочки від сурогатної матері, як це було з Табризом. За словами Ірини, вона розглядала таку можливість, проте відмовилася від неї через свою зайнятість - концертів і гастролей.

Нагадаємо, 51-річна Ірина Білик поставила синові і його нареченій жорстку умову: "Беріть хоч з Африки".

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