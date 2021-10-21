Відомий спортсмен і народний депутат Жан Беленюк, який отримав золоту медаль на Олімпіаді-2020, розповів, куди витратив суму 3,3 мільйона гривень.

Як передає Politeka.net, Жан Беленюк є відомим спортсменом. Він здобув перемогу на Олімпіаді-2020 у греко-римській боротьбі та приніс Україні першу золоту медаль. Також спортсмен є народним депутатом.

Так, цього разу Жан Беленюк дав інтерв'ю Каті Осадчій на програмі "Світське життя", де відповів на запитання, Куди він витратив суму 3,3 мільйона гривень, яку він отримав після перемоги на Олімпіаді-2020.

"З нашої останньої зустрічі я вже боюся святкувати, щоб не було ніяких питань...Річ у тому, що ці гроші я задекларував тому якщо я їх не реалізую за певний час, то теж питань не повинно бути. Може питання з'являться тільки у тебе", - з посмішкою відповів Жан Беленюк телеведучої.

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