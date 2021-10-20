Відома модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко звикла показувати на своїй сторінці в Instagram модні образи, які нерідко приміряє для фотосесій.

Соня є молодою дівчиною, яка поїхала жити в Нью-Йорк заради навчання. Зараз там 20-річна дівчина навчається модельному бізнесу, а також встигає спробувати себе в якості співачки, йдучи по стопах легендарної бабусі.

Цього разу Соня вирішила показати в соціальній мережі, як проводить час на зйомці і як виглядає її незвично легкий образ для осені. У тонкій чорній кофтині з однією застібкою вона ледь прикрила свої форми. Спочатку сміливий лук дівчина показала на вулиці, а потім вже зробила пам'ятне Селфі.

Нагадаємо також, що у Софії Ротару вже є мільйонер-наречений, який увійшов до списку Форбс. Нерідко Соня показує, як проводить час з ним на відпочинку і як веселиться у відпустці.

Нагадаємо, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Все літо вона відпочивала в різних країнах і жила в Україні, і тепер вона повернулася в Нью-Йорк, де продовжить навчання на дизайнера.

Так, на цей раз внучка Ротару опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Соня Євдокименко позує на камеру в стильному костюмі зі штанів і піджака яскравого блакитного кольору, який вона поєднує зі світло-блакитним светром і білими кросівками.

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