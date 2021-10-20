Відомий спортсмен і олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який здобув золото на Олімпіаді в Токіо, назвав причину своїх сліз після перемоги.

Як передає Politeka.net, Жан Беленюк є відомим спортсменом та олімпійським чемпіоном. Він приніс для України золоту медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Так, цього разу Жан Беленюк прийшов на програму "Світське життя", де розповів Каті Осадчій про причини, чому розплакався після перемоги. Перед Олімпійськими іграми - 2020 у спортсмена була серйозна травма, але все ж він отримав золоту медаль.

"Дійсно, в той момент, коли я тренувався, у мене стався вивіх. Вилетіла кістка з суглоба. У мене питання було: "За що?". Лікарі взагалі сказали, коли ми з тренером їм показали знімки, то вони сказали, що в принципі нічого страшного. 6 тижнів в манжеті..", - з гіркотою згадує спортсмен.

"У цей час мені надсилають смс зі словами, що в мене вірять. Я лежу і лід просто на плечі, воно болить. І якщо ви знали люди це, ви б напевно не могли нічого сказати", - поділився Жан Беленюк.

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