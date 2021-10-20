Відомий музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко) заговорив про пластичну операцію у його дружини Насті Каменських.

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Так, цього разу Потап опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він показує, як вони обідають зі своєю дружиною Настею Каменських і в один момент переводить камеру на неї. Також він заговорив про її пластичну операцію.

"Що це за Арабська принцеса?",- запитав у Каменських Потап.

"Якщо ти Арабська принцеса, то ти 100% зробила собі операцію на ніс. Тому що він маленький і красивий", - сказав Потап.

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