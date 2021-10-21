Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно приступила до зйомки нового фільму, продовжує вражати публіку сміливими образами і моложавим виглядом не по роках.

Поки артистка зайнята на зйомках нової кінострічки, шанувальники вирішили публікувати кращі кадри з Лопес За останній час. У тому числі і її останні Селфі, якими зірка ділилася у себе в сторіс.

На фото можна помітити, як впевнено Дженніфер показує своє обличчя зблизька і демонструє фігуру без збентеження. У маленькому топіку на тонких бретельках і з блискітками Дженніфер підкреслила зону декольте. А золотистий макіяж зробив шкіру зірки більш сяючою.

"Ти є і завжди будеш однією з найкрасивіших жінок, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті; ти як коштовність; виглядає молодше і краще за інших❤️; не можна не помітити її привабливість😍; чудово😍; заслуговує поваги️❤️; скільки вкладено в це обличчя» - пишуть користувачі.

В цілому, популярна виконавиця показує в Instagram багато сміливих і зухвалих образів, які підкреслюють її привабливість. При цьому Дженніфер подобається хвалитися не тільки фігурою.

Нещодавно шанувальники згадали, що поки Дженніфер зайнята підготовкою до зйомок нового фільму, скоро повинна вийти нова робота Лопес спільно з Малумою, що стане черговою композицією, створеною разом.

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