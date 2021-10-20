Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін, який раніше розкрив суму розкішного відпочинку в Туреччині, показав, як тепер відпочиває з дружиною і сином.

Нещодавно Микита Добринін вирішив розповісти, яку суму він з Дашею квітковою віддасть за відпочинок в Туреччині з сином, якому тільки виповнилося три місяці. Пару не збентежили множинні негативні відгуки, і вони попросили просто порадіти за них.

"Так починається наш сімейний відпочинок. Побажайте, щоб вдаліше, ніж Париж 🤞 🏼 хоча, вже все складається відмінно: Лев відпочиває, до басейну і потім моря дійшли💯» - висловився Микита про перші години відпочинку.

Користувачі відповіли на нові кадри чоловіка:

«Нарешті нормальні фотографії; Я вже не встигаю за вашими подорожами - Париж ➡️ Барселона ➡️ Кемер 😍 кайф 😍; насолоджуйтесь теплом і атмосферою🙌; Класного Вам відпочинку, головне, щоб всі були здорові❤️; Клас😍; Прекрасної вам всім відпочинку😉; Дуже гарно там 🏖️».

Нагадаємо, раніше Добринін розповів, що відпустка з дружиною і дитиною в Туреччині вони запланували досить розкішну. Про нього пара довго мріяла і хотіла провести саме так, як планувала.

"Коротше, хлопців, я повинен був розповісти вам про те, скільки коштує наша поїздка до Туреччини. Скажу чесно, це реально для нас новий рівень. Сьогодні надіслали прорахунки, вони вже фінальні... Всередині цікаве почуття", - поділився Добринін.

За словами Микити, з одного боку вони дуже мріяли про цю поїздку. Так, майбутня подорож до Туреччини обійдеться парочці в 225 000 гривень.

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