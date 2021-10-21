Група The Hardkiss і її вокалістка Юлія Саніна повернулися з масштабного туру Україною, давши фінальний концерт у Львові 16 жовтня.

31-річну співачку переповнюють емоції, і не тільки завдяки теплому прийому в кожному з міст і шаленій енергетиці, а ще тому що кожен раз вона з'являлася на сцені в новому неймовірному образі.

Саніна вирішила зібрати воєдино всі свої ансамблі в одному пості, щоб похвалитися перед публікою і заодно дізнатися, який наряд "качає" найбільше. Відповідні кадри співачка опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Разом з фасоном одягу, змінювався і колір волосся Юлії: від звичного темного до вогненно червоного і зеленого.

"Образи туру 2021 заслуговують окремого поста❤️ Радувати кожне місто новим амплуа - задачка із зірочкою! Але ми впоралися🤘, - поділилася Саніна і додала подяки стилістам, - Дивуюся вашою невгамовною фантазією і бажанням дивувати. Дякую всім дизайнерам, які разом з нами творили чудеса) Який образ вам сподобався найбільше?!".

Користувачі кинулися коментувати, вибираючи улюблене вбрання:

"Кожен можна довго розглядати і захоплюватися 😍 але з "жоржинами" на плечах і кісками - улюблені ❤️"

"Як тут вибирати? Всі розкішні! ❤️🔥😍"

"Це справжнє мистецтво, як і ваші пісні👏 😍❤️"

"З вогненно червоним волоссям 🔥"

"Фінальний з косичками і прозорим платтям🤍"

"З квітами на плечах і хвостом, і з кісками нереально круті🔥 але кожен образ заслуговує на окрему увагу❤️"

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