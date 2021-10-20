Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська похвалилася кадром з сонячного Парижа, куди вирушила на відпочинок.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка і кухар Ольга Мартиновська, яка є суддею шоу "Майстер Шеф", порадувала фанатів яскравим кадром з сонячного Парижа, куди вирушила на відпочинок.

На знімку Оля відображена сидячи за столиком в людному кафе, вона повернула голову в сторону і милується видами навколо. Перед камерою красуня з'явилася в темній кофті оверсайз, під якою видно білу блузку з коміром. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Мартиновська написала: "вранці отримала купу привітань від вас і не відразу зрозуміла, в чому справа. Сьогодні Міжнародний день кухаря, знали? І я щаслива, що вибрала саме цю професію. Як це - бути кухарем? Креативно. Особливо. Натхненно. Незабутньо. Впевнена, що маленька Оля, яка вперше приїхала до Франції з великими мріями і надіями, зараз мною пишається".

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