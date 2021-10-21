Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, похвалився виграшем в ігрових автоматах, який отримав під час відпочинку в казино.

Після смерті чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, у Софії Ротару залишилася опора - це її син Руслан Євдокименко, передає Politeka.net.

Зараз Руслан Євдокименко допомагає матері у всіх її справах, а також не забуває про відпочинок.

Так, у своєму Instagram Євдокименко показав, що під час відпочинку за кордоном зірвав куш в казино. На фото відображено, скільки виграв єдиний син Ротару.

"Дрібниця, а приємно! 🤪 👌 🏼 🎉 ",- написав чоловік.

За дев'ять годин публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Особливо приємно, коли автомат починає тарахтіти і блимати з привітаннями, а всі навколо дивляться - що там, що там?!🔥 🔥 ", "Руслан, ну як, розорив казино?💰 ", "Руслан Анатолійович Супер❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Руслан Євдокименко допоміг матері пережити горе від втрати після смерті чоловіка в 2002 році. Софія Ротару не могла прийти до тями, і не уявляла свого подальшого життя, але єдиний син став "змушувати" матір виходити на роботу. В результаті така терапія врятувала артистку.

Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару похвалився цікавим днем у Києві

Як повідомляла Politeka, молодящаяся Софія Ротару вразила сміливим вирізом в червоному вбранні