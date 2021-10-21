Співачка Оля Полякова, яку в Мережі називають суперблондинкою і яка звикла епатувати публіку, відповіла українцям на хейт.

Так, 37-річна артистка в програмі "Зірковий шлях" відповіла на питання, як підняти собі самооцінку - кому, як не знаменитостям, знати про надмірну самокритику, адже щодня їм прилітає багато негативу, але вони все-таки змогли полюбити себе. Відповідні кадри публіковані в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Хтось пише, що ніколи не бачив жінки красивіше, а хтось пише, що я коняка з великим ротом. Раніше мені здавалося, що, може, це заздрість, - ні! Просто одним ти подобаєшся, а іншим - ні. Але є хтось, кому ти сподобаєшся обов'язково", - поділилася своїми міркуваннями Полякова.

До цього співачка жорстко наїхала на українців за те, що ті бурхливо обговорюють в Мережі її зовнішність: "Та деякі тут охреніли, яка вам справа до чужих ци*ок, ніг, *опи, морди... Невже людей оцінюють тільки по зовнішності, це ж маячня".

Користувачі гаряче коментують побачене:

"Я ще не включила звук і вже зрозуміла як - одягнути корону і нафарбувати губи червоною помадою, як Полякова)💄 👑 💎"

"Колгоспниця"

"Комусь знизити б не завадило..."

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