Хореограф Ілона Гвоздьова показала в мережі, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, і розкрила подробиці того, що сталося.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова в своєму Instagram розповіла і показала шанувальникам, що стала учасницею дорожньої події. У сторіс дівчина виклала кадри, на яких видно пом'ятий бампер автомобіля на київських номерах. А потім розповіла, що сталося.

Ілона відразу поспішила всіх заспокоїти, запевнивши, що всі живі і здорові, проте розповіла, що вони чекають поліцію. Схоже, водії оформлятимуть дорожньо-транспортну пригоду за протоколом.

"Загалом, друзі, всі живі, здорові, і це найголовніше. Як то кажуть, дистанцію потрібно дотримуватися. В'їхали в зад, чекаємо поліцію", - розповіла Гвоздьова в сторіс.

Відзначимо, що за кілька днів до цього в ДТП потрапив ще один учасник "Танців з зірками" і партнер Євгенії Власової Макс Леонов. Через погане самопочуття хореограф не зміг вийти на паркет з Женею, і їй запропонували нового партнера.

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