Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) розпалила публіку перед виходом нового міні-альбому, розсекретивши фрагмент майбутнього хіта і показавши себе в незвичайному ракурсі.

36-річна зірка оголосила про прем'єру альбому "Подвійний рай" 29 жовтня. У своєму TikTok Кароль ще раз нагадала про подію, опублікувавши відео з тренування з йоги, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Під нову пісню Тіні вдалося встати в складну позу: співачка прогнулася назад так, щоб стопою доторкнутися до голови.

"Моя #осеньвспорті тільки під #подвійнийрай 💞 Розчинимося в музиці любові вже 29 жовтня! #тінакароль #йога #foryou", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі звернули увагу, що у Кароль нове вбрання для тренувань:

"Під цю пісню ми готові на все"; "Тіна поміняла комбез - я вважаю це успіх - точно, а я відразу не помітила"; "Тіна, ви неймовірна просто, захоплююся вами. Чекаю з нетерпінням альбом"; "пісня пушка"; "швидше б вже 29, так хочеться почути цей шедевр повністю"; "Вау, Тіна найкраща!!!"; "чарівна пісня"; "ось всі говорять, що пісня класна. Це безумовно так. Але ви взагалі бачите, що людина голову до стопи дотягнула? Це ж така праця. Я захоплююся".

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