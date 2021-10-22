Відома українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поруч з популярним телеведучим Володимиром Остапчуком, який веде шоу "Маска", заговорила про кохання.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Також Сумська проявила себе як телеведуча, і багато років працювала на телеканалі "Інтер".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська сидить за величезним столом серед популярних блогерів і акторів, біля неї сидить Володимир Остапчук.

"Шапка, проєкт "Кіно і блогери" улюблені...Нас так багато. святкуємо!", - весело прокоментувала Ольга Сумська.

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