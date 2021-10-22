Відома українська акторка та учасниця першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зіграла роль у фільмі жахів "The Chernobyl Fallout", про яку мріяла.

Як пише Politeka.net, 32-річну Ксенію Мішину знають не тільки завдяки проєктам на телебачені – вона була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", а також стала суддею нового сезону шоу "Україна має талант", а й тому, що вона талановита акторка театру та кіно, успішно зіграла багато ролей.

У своєму Instagram Мішина розповіла, що завжди мріяла знятися у фільмі жахів і нещодавно це сталося. Ксенія зіграла роль у хоррорі "The Chernobyl Fallout".

"Ось і здійснилася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хоррорі "The Chernobyl Fallout". Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формуйте свої бажання), але зате яка ...", - написала акторка.

Зауважимо, що "The Chernobyl Fallout" – це перший український соціальний хоррор. Фільм повністю на англійській мові, сценарій адаптований голлівудським сценаристом Майком Маккі.

У фільмі Ксенія зіграла адміністратора готелю в Прип’яті Анастасію. За сюжетом, у зоні ЧАЕС раптово зник вчений з Великобританії (роль грає Роб Фельдман). Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну й відправляється на пошуки у місто-привид Прип’ять. Вона знайомиться з Анастасією, роль якої грає Мішина, і просить її допомогти з пошуками брата.

У мережі шанувальники Ксенії Мішиної написали багато коментарів.

"Просто шикарна в будь-якому образі 😍😍😍😍😍 карколомна Ксю❤️", "Мені взагалі здається, що такий жанр 100% ваш 🔥", "Бооооожееее, яка Ви красива ❤️❤️❤️❤️❤️ Вам вобще все-все образи йдуть 😍😍😍😍👏👏👏👏👏👏👏 Всі фільми, серіали дивлюся з Вашою участю, Ви ТАЛАНТ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дуууже схожа на Марго Роббі 🔥😍 красуня", "Круто🖤🖤🖤", - написали фанати.

Рaніше Politeka писала, що "Холостячка" Мішина полонила витонченою фігуркою в затягнутому корсеті: "Ну що, я готова!".

Нагадаємо, що друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною: "Ой, не бісіть".

A ще Politeka повідомляла, що Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки: "Ніхто не просив...".