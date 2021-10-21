Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), показала, як розслабляється на відпочинку в Дубаї.

Настя Каменських і Потап вирушили за кордон, щоб відпочити від напружених буднів, повідомляє Politeka.net.

Пара зараз проводить час в Дубаї. Співачка ділиться своїм гарним настроєм з фанатами, публікуючи фото в Instagram.

Зокрема, артистка побажала доброго ранку підписникам, поставши в абсолютно простому образі.

А пізніше артистка опублікувала кілька знімків, на яких позувала в червоному купальнику. Співачка лежала в прозорій воді, закривши очі.

"Прийми самого себе, своє тіло і думки ... адже знайти внутрішню свободу, ось де справжня незалежність❤️", - написала виконавиця.

За годину публікація зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Вже і пісок в басейн накидали.... Мажори ❤️", " 💜Клас!💜 😍 😍 😍Красуня!", "Неймовірна😍 🙌❤️", "Настя просто🔥❤️😍", "красива доглянута жінка. Фігура засмага це клас. Дякую за позитив❤️❤️❤️", "коли була зайва вага так не писала: прийми себе і своє тіло", "Настя, яка ти красива. Боже. І купальник. І така вся прекрасна, як квітка", - написали користувачі Мережі.

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