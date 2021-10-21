Актор і співак Артур Логай, який знявся у фільмі "Моя улюблена Страшко", а також учасник нового сезону "Танців з зірками", показав травму, яку отримав перед сьомим ефіром проекту.

Як пише Politeka.net, Артур Логай є популярним вітчизняним актором, який дебютував у фільмі "Чаклуні". Нещодавно зірку запросили в серіал" Моя улюблена Страшко", який є адаптацією популярного Колумбійського проекту"Yo soy Betty, la fea". Також Артур став учасником нового сезону"Танців з зірками". Не забуває Логай і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Артур показав, як отримав травму. Актор виставив ногу, демонструючи забинтовану частину над носком.

"Загалом, зрозуміло, що емоції зашкалювали і я тримав себе в руках, але не містив (стримав, - прим. ред.). І від злості на себе, що нічого не виходить, вдарив поруч стоять стільці".

"Значить, там розсічення, там видно м'ясо назовні, а він все зробив. Ти ще бантик зав'яжи зверху", - сказала партнерка актора, танцівниця Анна Кареліна.





Далі зірка показав зашиту ногу.



"Так нога виглядала в день ефіру. Але ми дуже постаралися, щоб в танці це не було помітно. Зараз набагато краще. Репетиції йдуть повним ходом", - написав Артур.

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