Відомий український актор і учасник "Танців з зірками" Артур Логай, після того, як отримав травму, похвалився кубком задовго до фіналу шоу.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 7 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу Артур Логай опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах учасник "Танців з зірками" опанував кубком шоу задовго до фіналу.

"Ура, друзі! Кубок наш!",- підписав відео Артур Логай.

"Напад з метою заволодіння чужим майном серед білого дня. Ось, як насправді можна було здобути кубок "Танців з зірками", - дав пораду учасник шоу.

Нагадаємо, Артур Логай отримав травму перед 7-им ефіром шоу "Танців з зірками". Як заявив актор, він вдарив стільці через те, що у нього не виходило рух.

Зараз Артур Логай продовжує тренуватися перед 8-им ефіром шоу, і каже, що відчуває себе набагато краще.

Раніше повідомлялося, зірка "Моя улюблена Страшко" Артур Логай зворушив українців знімком з красунею-дружиною і сином: "Мої"

Також, зірка "Моя улюблена Страшко" Артур Логай показав свою даму серця, у фанаток немає шансів: фото

Politeka розповідала, зірка "Моя улюблена Страшко" Логай розкрив, як справляється з навантаженням на" Танцях": "Вся справа в..."