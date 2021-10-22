Відомий український актор і учасник "Танців з зірками" Артур Логай, після того, як отримав травму, похвалився кубком задовго до фіналу шоу.
Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 7 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.
Так, цього разу Артур Логай опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах учасник "Танців з зірками" опанував кубком шоу задовго до фіналу.
"Ура, друзі! Кубок наш!",- підписав відео Артур Логай.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Біда нагрянула в дім Маші Распутіної, лікарі роблять все можливе: "Під кисневою маскою"
Олі Поляковій погрожують судом, в чому причина: "Я два роки чекала..."
Товстолес, Кекелія, Сопонару та інші зірки "Жіночого кварталу" в негліже неприємно здивували: "Світ збожеволів"
16-річний переможець "Співають всі" змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць: "Боже, як можна"
"Напад з метою заволодіння чужим майном серед білого дня. Ось, як насправді можна було здобути кубок "Танців з зірками", - дав пораду учасник шоу.
Нагадаємо, Артур Логай отримав травму перед 7-им ефіром шоу "Танців з зірками". Як заявив актор, він вдарив стільці через те, що у нього не виходило рух.
Зараз Артур Логай продовжує тренуватися перед 8-им ефіром шоу, і каже, що відчуває себе набагато краще.
Раніше повідомлялося, зірка "Моя улюблена Страшко" Артур Логай зворушив українців знімком з красунею-дружиною і сином: "Мої"
Також, зірка "Моя улюблена Страшко" Артур Логай показав свою даму серця, у фанаток немає шансів: фото
Politeka розповідала, зірка "Моя улюблена Страшко" Логай розкрив, як справляється з навантаженням на" Танцях": "Вся справа в..."