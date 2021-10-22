Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", показала, як їй доводилося працювати, щоб скинути зайві кілограми.

Влітку цього року співачка уклала парі, що скине чотири кілограми за 10 днів, передає Politeka.net. Тоді Наталя Могилевська пообіцяла - вона поголиться налисо, якщо їй не вдасться схуднути.

На щастя, завдяки великій завзятості, артистці вдалося позбутися зайвих кілограмів.

У нових сторіс в Instagram співачка показала, як їй доводилося працювати, щоб домогтися бажаного результату. Зірка бігала з палицями в руках на вулиці вночі.

"Знайшла в архіві відео, яке записувала ще влітку, щоб показати, як проходять спортивні тренування зі скандинавської ходьби", - написала Наталя.

"Щоб не розтовстіти", - вимовила співачка.

Далі артистка розповіла, чим корисна скандинавська ходьба: поліпшення кровообігу, тренування плечового пояса, профілактика остеохондрозів, користь для дихальної системи.

Зазначимо, Наталія Могилевська не тільки займалася спортом, щоб схуднути, але також намагалася харчуватися за рекомендаціями дієтолога. Завдяки цьому зірці вдалося скинути 10 кілограмів до кінця літа.

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