Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав, як проводить час в компанії сім'ї - разом з сином, батьками і тещею.

Влад Яма вже давно завоював популярність на українському телебаченні, пише Politeka.net. За довгу кар'єру у артиста з'явилося багато шанувальників.

На сторінку в Instagram підписані 545 тисяч користувачів мережі. Влад Яма регулярно ділиться з ними різними моментами свого життя. Цього разу в сторіс Влад Яма показав, як проводить час з сім'єю.

На кадрах сина судді шоу "Танці з зірками" станцював на руках, і покрутився на підлозі. Хлопчик кинув виклик своїй бабусі, тещі Влада Ями.

"Рубрика" вечірній батл", онук викликав бабусю... і вона прийняла виклик! Улюблена теща", - написав хореограф.

Молодша жінка спробувала повторити танець онука, здивувавши здібностями, адже показала, як потрібно "відпалювати" на паркеті.

Зазначимо, Влад Яма і Ліліана одружилися в 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го. Примітно, що пара почала будувати відносини ще в 2007 році, а п'ять років тому у неї народився син Леон.

Пара часто публікує фото, на яких показує, як проводить час в колі сім'ї.

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