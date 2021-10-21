Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, і її чоловік Потап показали танець, який висміяли українці.

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі"Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Так, цього разу, Потап на своєму акаунті в соціальній мережі "Тікток" опублікував нове відео. На кадрах він разом зі своєю дружиною - співачкою Настею Каменських танцює під динамічну музику.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Класні! Але не їх це заняття. Щось не те. Дорослі, солідні люди. Щось інше, дитини наприклад, і разом було б крутіше", "Анастасія, вистачити мучити Потапа, дай йому похавать", "тільки не співайте Чумачечая весна більше", "Подорослішайте обидва, вже пора", "Маша і Ведмідь після другого щеплення".

Раніше повідомлялося, бліда і розпатлана Каменських спантеличила кадрами зі спальні: "Щось не так зі мною..."

Також, Настю Каменських у кардинально новому іміджі "бруталки" ледь дізналися навіть фанати: "Зовсім інша!"

Politeka розповідала, Каменських у червоній сукні з декольте зважилася на експеримент на паркеті "Танців з зірками": яскраве відео