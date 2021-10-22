Відома українська співачка Джамала розповіла, як кілька років тому втратила голос прямо перед виходом на сцену фестивалю у Львові.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно вилетіла з "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу в сторіс артистка відповіла на запитання фанатів.

Серед іншого, у Джамали запитали, чи зривала вона голос перед концертом. На це вона відповіла несподіваним зізнанням – виявилося, така неприємність у зірки трапилася в 2016 році на фестивалі у Львові.

"Досі не розумію, що це було. Величезний тригодинний концерт у Львові на"Альфа Джаз Фест 2016". А за годину до концерту у мене просто пропадає голос. Вперше в житті. врятувала заливка вітаміну А і Е прямо на зв'язку під час змикання (зрозуміють, напевно, вокалісти). І потім на сцені все як не бувало", - поділилася Джамала.

Також співачка зізналася, що бували випадки, коли вона забувала і переплутувала слова своїх пісень під час виступів. За словами артистки, так буває, оскільки у неї завжди великий плей-лист. Однак, найскладніше - це не забути подякувати своїм музикантам після концерту.

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