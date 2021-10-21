Дмитро Комаров, зірка тревел-шоу" Світ навиворіт", розговорився про авіакатастрофу, яка сталася під час зйомок.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним українським телеведучим, який вже більше 10 років зайнятий зйомками шоу"Світ навиворіт". За цей час Комаров встиг побувати в безлічі країн і показати українцям багато цікавого. Не забуває Дмитро і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Непал. Авіакатастрофа. Зйомки рятувальної операції в горах. 2016 рік. Саша рве колінну зв'язку і вранці я розумію, що він точно не зможе знімати далі.

Дружина Саші тоді була вагітна, і на випадок, якщо раптом ми не закінчимо зйомки до пологів, перед вильотом я познайомився з оператором Сашею Шиловим. Ми не домовлялися про конкретику - я просто сказав, що подзвоню «якщо що».

І "якщо що" настав. Я не дивився на час у Києві і набрав Шилова. Вдома було 4 години ранку)) на питання " спиш?", як і багато, хто беруть трубку уві сні, Саша відповів «Ні») я сказав, що терміново потрібна допомога, і запитав, Чи може він вилетіти завтра. Відповідь була "так". Йому відразу купили квиток в Катманду і вже потім я дізнався: вранці Шилов прокинувся і сказав дружині, що йому снилася розмова з Комаровим)) дружина сказала, що уві сні він і правда з кимось розмовляв. Шилов відкрив пошту і побачив квиток Київ-Катманду.

"Я відлітаю в Непал. Сьогодні. Так, це правда", - приблизно так сказав Саша вдома. Так вперше в історії "Світу навиворіт" до нас прилетів другий оператор...

Перед зйомками України ми разом з Дмитрієвим прийняли рішення, що цю експедицію зніматимуть два оператори. Хотілося зробити український сезон особливим. До того ж ми з Сашею крім зйомок багато часу приділяли спілкуванню з людьми. Щоб зйомка не зупинялася-потрібен другий оператор. Та й краси у нас такі, що хочеться весь час літати дроном, знімати атмосферні кадри. Перший сезон України разом з Дмитрієвим знімав Сергій Мацко, а другий – Олександр Шилов.

Досвід виходив неймовірно вдалим, і ми вирішили впроваджувати його в «світі навиворіт». І ось Еквадор, який ви побачите в ефірі 1+1 вже починаючи з 30 жовтня по суботах о 18-30 – знімало 2 оператора: не тільки беззмінний Саша Дмитрієв, а й Саша Шилов.

"Світ навиворіт" дорослішає, в кожному сезоні ми ставимо нову планку, щоб дивувати вас ще більше. Результат-скоро

Еквадор - з 30 жовтня

Україна - зовсім скоро. Слідкуйте за анонсами", - написав Комаров про впровадження другого оператора.

Також Дмитро опублікував кадри, де можна побачити його і операторів, а також травмовану ногу Олександра, з яким стався нещасний випадок.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкраща передача яку я бачив і найкращий ведучий", "найкраща передача", "випадковості не випадкові", " дуже круто !!! Обожнюю Світ навиворіт. Дочка завжди дивиться перед їжею, сном, навіть перед школою)))) дуже повчальна передача))) їй тепер дуже цікавий наш світ))) їй 6 років".

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