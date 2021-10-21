Відома співачка Джамала, яка нещодавно вилетіла з шоу "Танці з зірками", отримала нагороду за свою творчість.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

Так, цього разу Джамала опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка в стильному вбранні тримає нагороду за свою музику. Варто відзначити, що за час, який Джамала провела на шоу "Танці з зірками" вона підтягнула фігуру.

"Нарешті з‘явився час отримати новеньку нагороду за свою музику. Дякую @slukh.media за цю відзнаку



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Ну а ввечері — найголовніша нагорода, ви та ваші оплески. Не дочекаюсь!, поділилася Джамала.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для співачки й привітали її: "Пишаємося, найкраща!", "Вітаємо! Сонечко ти наше", "Танці хороша річ, ви постройніли, не кидайте зовсім", "Ура! Пишаюся вами", "Гідна нагорода задля талановитої людину!"

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