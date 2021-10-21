Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми (Дзідзьо), розповіла в інтерв'ю Маші Виноградовій про витівку колеги Олега Кензова.

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська є успішною вітчизняною співачкою, а також кумою соліста гурту DZIDZIO - Михайла Хоми. Зірка вирішила дати інтерв'ю Маші Виноградовій, розповівши, зокрема, про вчинок Олега Кензова.

Цибульська зазначила, що їй хотілося провалитися під землю, коли вона дізналася, що її колега по сцені матом говорив з дітьми.

"Чому люди не повернули гроші за квитки назад, тому що я б вийшла і сказала: "Бабки назад", - задалася питанням Цибульська в інтерв'ю.

Ольга не розповіла, коли саме Кензов нецензурно висловлювався перед дітьми. Але влітку у Олега був концерт, на якому він поводився дивно.

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