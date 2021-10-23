Колишня дружина Потапа Ірина Горова розповіла, які почуття відчуває до свого колишнього чоловіка Олексія Потапенка, який зараз одружений з Настею Каменських.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова в сюжеті програми "ЖВЛ" розповіла про свої почуття до колишнього чоловіка. Виявилося, що свого часу цих двох об'єднував не тільки шлюб і спільний син, а й продюсерський бізнес, вони разом заснували компанію Mozgi Entertainment.
Після розлучення в 2015 році Ірина та Олексій не стали ділити спільний прибуткових проект і продовжили працювати разом у своєму продюсерському центі, будучи повноправними партнерами. Зараз Горова і Потапенко ще й хороші друзі.
За словами Ірини, вона не може ставитися до Потапа по-іншому. "Мені здається, якщо ти коли-небудь любив цю людину, його неможливо ненавидіти", - розповіла колишня дружина про Потапа.
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Сам Олексій в цьому ж сюжеті зізнався, що розставання з Ірою було для нього важким, але вчинити інакше і змінювати їй він не міг. "Не муч іншої людини, ну прийди і скажи, що у нас не виходить. Це було дуже важко, це було дуже боляче. Тоді серце розбивалося", - поділився своїми переживаннями Потап.
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