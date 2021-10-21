Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, яка нещодавно народила третього сина, показала Осіннє фото, порадувавши українців природною красою.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною вітчизняною телеведучою. Зірка вийшла заміж за Юрія Горбунова в 2017 році. У Каті є старший син Ілля від перших відносин, якого артистка народила в 2002 році. У 2017 Осадча народила першого сина Юрію - Івана. А 19 серпня у пари з'явилася друга дитина - син Данило. Не забуває телеведуча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Осадча була в кофті, лежачи серед жовтого листя. Катя не застосовувала фільтри і не фарбувалася, показавши натуральну красу.

"Осінь без фільтрів (і без гриму) ловимо тепло", - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Так, четвер і п'ятницю в Полтаві обіцяють досить теплими) як у Вас !?", "Чим старше стаю, тим більше переконуюся, що натуральна краса безцінна!!!", "Як я скучила за яскравими фарбами осені", "ви без мейка і без фільтрів це по справжньому".

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