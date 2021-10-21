Відома танцівниця і хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова після ДТП вийшла на зв'язок і розповіла подробиці того, що сталося.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, танцівниця потрапила в ДТП. На кадрах вона розповідає подробиці події.

"Спасибі всім, хто переживав за моє самопочуття. Зі мною все добре, аварія була незначна. Я не винна, мене просто наздогнав чоловік в зад мого автомобіля. Але в цілому, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову, але я хочу вам сказати, це було стрьомно", — поділилася Ілона Гвоздьова.

"Перші 5 секунд я сиділа за кермом машини й думала: Господи, наскільки все погано ззаду? І звичайно, коли я вийшла і подивилася, м'яко кажучи, я відбулася подряпиною, а у нього був капот", — розповіла хореограф.

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